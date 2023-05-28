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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Я очень доволен»

28 Мая 2023 • 03:00 Комментировать
Интер Милан
3:2
Аталанта
окончен

Миланский «Интер» обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, для этого клубу было необходимо хотя бы сыграть вничью с «Аталантой», но команда Симоне Индзаги перевыполнила план и победила со счетом 3:2. Разумеется, наставник клуба доволен, потому что это позволит лучше подготовиться к финалу Лиги чемпионов, который состоится десятого июня.

- Я очень рад, я уже поблагодарил игроков, потому что матч был очень важным. За 57 дней мы сыграли 18 игр, поэтому сейчас надо отдохнуть. Надеюсь, к финалу Лиги чемпионов у меня не будет потерь в составе, - цитирует слова Симоне Индзаги fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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