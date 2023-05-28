Симоне Индзаги: «Я очень доволен»

Миланский «Интер» обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, для этого клубу было необходимо хотя бы сыграть вничью с «Аталантой», но команда Симоне Индзаги перевыполнила план и победила со счетом 3:2. Разумеется, наставник клуба доволен, потому что это позволит лучше подготовиться к финалу Лиги чемпионов, который состоится десятого июня.

- Я очень рад, я уже поблагодарил игроков, потому что матч был очень важным. За 57 дней мы сыграли 18 игр, поэтому сейчас надо отдохнуть. Надеюсь, к финалу Лиги чемпионов у меня не будет потерь в составе, - цитирует слова Симоне Индзаги fcinter1908.it.