Индзаги: «Я точно останусь в «Интере»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подтвердил, что не покинет клуб после завершения сезона.

Ранее будущее специалиста прокомментировал генеральный директор Джузеппе, развеявший сомнения относительно дальнейшего сотрудничества с Индзаги. Теперь в подобном ключе высказался и сам наставник: «Моё будущее? Я точно останусь в «Интере», уверен на 100%. У меня контракт, я никогда не чувствовал себя в опасности», – заявил Индзаги на пресс-конференции в преддверии финала Кубка Италии против «Фиорентины», который состоится 24 мая.

Трудовой договор Симоне Индзаги с «нерадзурри» рассчитан до конца следующего сезона.