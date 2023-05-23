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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «Я точно останусь в «Интере»

23 Мая 2023 • 23:04 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Интер Милан
1 2.00 X 3.45 2 3.85
Через 21 ч. 24 мин.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подтвердил, что не покинет клуб после завершения сезона.

Ранее будущее специалиста прокомментировал генеральный директор Джузеппе, развеявший сомнения относительно дальнейшего сотрудничества с Индзаги. Теперь в подобном ключе высказался и сам наставник: «Моё будущее? Я точно останусь в «Интере», уверен на 100%. У меня контракт, я никогда не чувствовал себя в опасности», – заявил Индзаги на пресс-конференции в преддверии финала Кубка Италии против «Фиорентины», который состоится 24 мая.

Трудовой договор Симоне Индзаги с «нерадзурри» рассчитан до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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InterSan
23 Мая 2023 в 23:14
Мистер, если мы проиграем три финала этого сезона - вряд-ли.
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