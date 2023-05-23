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Хау: «При мне «Ньюкасл» отлично провёл каждое трансферное окно»

23 Мая 2023 • 11:46 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
28.05 18:30

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отдал должное кадровой политике своего клуба. Напомним, «сороки» вчера сыграли вничью с «Лестером» и впервые за 20 лет квалифицировались в Лигу чемпионов.

«Усиление под Лигу чемпионов? Мы должны попытаться сделать всё правильно, чтобы закрепить свой успех. При мне «Ньюкасл» отлично провёл каждое трансферное окно, а их было три», – сказал Хау на пресс-конференции.

Напомним, Хау возглавил команду осенью 2021 года, когда «сороки» под руководством Стива Брюса шли в зоне вылета. За короткий срок Эдди сумел сохранить для «Ньюкасла» прописку в АПЛ, а затем в первом же полноценном сезоне добыл путёвку в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау
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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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