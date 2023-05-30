Маурисио Почеттино, главный тренер лондонского «Челси», принял решение о будущем полузащитника Дениса Закарии.

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, Закария, который сейчас находится в аренде в «Челси» из «Ювентуса», покинет лондонский клуб в июне, поскольку он не является частью планов нового главного тренера.

«Челси» не воспользуется опцией выкупа в контракте Закарии, и он вернется в «Ювентус», где швейцарский полузащитник будет оценивать свои возможности и рассматривать предложения от других клубов», – написал журналист.

Закария в минувшем сезоне провел 13 матчей, в которых забил единственный гол.