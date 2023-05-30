Шмидт: «Бенфика» тяжело пережила уход Энцо Фернандеса»

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт высказался о полузащитнике Энцо Фернандесе.

Аргентинец покинул «Бенфику» в январское трансферное окно, перебравшись в «Челси» за 121 млн евро. Недавно лиссабонцы стали чемпионами Португалии, и наставник «орлов» рассказал о вкладе Фернандеса в этот успех: «Он поздравил нас, и я сказал ему, что он тоже причастен. Было трудно адаптироваться после его ухода. Он был очень важным элементом нашей игры – особенно в стадии построения атак. Он обязательно покажет себя в будущем. «Челси» не просто так заплатил за него такую сумму», – цитирует AlbicelesteTalk Шмидта.