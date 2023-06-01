Кейн пожелал Почеттино удачи в «Челси»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не забывает своего бывшего наставника Маурисио Почеттино.

С нового сезона аргентинский специалист вновь будет работать в Премьер-лиге – он согласился возглавить «Челси». Несмотря на не лучшие отношения между двумя лондонскими клубами, Кейн пожелал Почеттино удачи: «Маурисио был для меня отличным тренером. Великий человек, потрясающий наставник. Он очень помог мне добраться до высот, которых я достиг. Я очень ему благодарен. У каждого свой путь, своя карьера, и я могу лишь пожелать ему всего наилучшего. Надеюсь, у него всё получится – но, конечно, не лучше, чем у нас», – приводит Reuters слова английского форварда.