Рой Кин: «Я не узнаю Маунта»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

24-летний футболист провёл не лучший сезон, как и весь «Челси». В скором времени хавбек может расстаться с родным для себя клубом, так как сторонам не удалось договориться о продлении контракта, а действующее соглашение истекает уже в следующем году.

«Я был в восторге от игры Маунта несколько лет назад, но вот уже как год или два он словно пропал без вести. Я не узнаю его. Однако, думаю, он может прийти в себя, ведь у него есть качества», – цитирует Liverpool Echo известного ирландца.

В подписании Мэйсона Маунта заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».