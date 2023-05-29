«Челси» рассматривает подписание Лаутаро, но сначала должен определиться с Лукаку

Лондонский «Челси» сохраняет интерес к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу.

Подписание нового центрфорварда – одна из главных целей «синих» после провального сезона-2022/23. В «Челси» очень ценят кандидатуру Мартинеса, уже довольно давно фигурирующего в списке интересов клуба, но подписывать аргентинца в срочном порядке лондонцы не будут. По сведениям журналиста Джейкоба Стейнберга, в данном вопросе многое зависит от Ромелу Лукаку: в подписании Лаутаро не будет необходимости, если нового наставника команды Маурисио Почеттино устроит бельгиец.

В настоящий момент Мартинес и Лукаку вместе защищают цвета «Интера». Последний арендован миланским клубом у «Челси» до конца сезона.