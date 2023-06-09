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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, какие европейские клубы звали к себе Месси, не считая «Барселону» слухи

09 Июня 2023 • 23:59 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Лионель Месси имел различные варианты продолжения карьеры в Европе, если верить слухам.

Аргентинец покинул «ПСЖ» свободным агентом, так как не продлил подходящий к концу контракт, и пригласить его намеревались представители различных стран и континентов. Так, по сведениям La Porteria, у Месси были предложения от миланского «Интера» и английского «Ньюкасла». Сам 35-летний игрок, уже подписав договор с «Интер Майами», сообщил, что ему был интересен только один вариант из Европы – возвращение в «Барселону».

Напомним, что на Лионеля Месси также претендовал саудовский «Аль-Хиляль», предлагавший солидную зарплату.

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