Лионель Месси имел различные варианты продолжения карьеры в Европе, если верить слухам.

Аргентинец покинул «ПСЖ» свободным агентом, так как не продлил подходящий к концу контракт, и пригласить его намеревались представители различных стран и континентов. Так, по сведениям La Porteria, у Месси были предложения от миланского «Интера» и английского «Ньюкасла». Сам 35-летний игрок, уже подписав договор с «Интер Майами», сообщил, что ему был интересен только один вариант из Европы – возвращение в «Барселону».

Напомним, что на Лионеля Месси также претендовал саудовский «Аль-Хиляль», предлагавший солидную зарплату.