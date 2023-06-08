Ковачич прокомментировал возможный уход из «Челси»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич ответил на вопрос о своём будущем.

По многочисленным заявлениям СМИ, хорват близок к переходу в «Манчестер Сити», с которым уже договорился об условиях контракта.

«Позади по-настоящему провальный сезон. У меня остался один год по контракту с «Челси», и всё указывает на то, что скоро я сменю обстановку. Посмотрим.

«Манчестер Сити»? Это топ-команда, заслужившая место в финале Лиги чемпионов. Большего сказать я не могу. Впереди летнее трансферное окно, случиться может всякое.

«Челси» остаётся для меня особенным. Я люблю город и болельщиков, у меня много прекрасных воспоминаний о времени, проведённом здесь», – приводит City Xtra слова 29-летнего игрока.