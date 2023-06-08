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Ковачич прокомментировал возможный уход из «Челси»

08 Июня 2023 • 01:07 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич ответил на вопрос о своём будущем.

По многочисленным заявлениям СМИ, хорват близок к переходу в «Манчестер Сити», с которым уже договорился об условиях контракта.

«Позади по-настоящему провальный сезон. У меня остался один год по контракту с «Челси», и всё указывает на то, что скоро я сменю обстановку. Посмотрим.

«Манчестер Сити»? Это топ-команда, заслужившая место в финале Лиги чемпионов. Большего сказать я не могу. Впереди летнее трансферное окно, случиться может всякое.

«Челси» остаётся для меня особенным. Я люблю город и болельщиков, у меня много прекрасных воспоминаний о времени, проведённом здесь», – приводит City Xtra слова 29-летнего игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Матео Ковачич
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