Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Турции.

33-летний футболист вряд ли останется в Лондоне, поскольку в «Челси» на него не рассчитывают. Согласно сведениям журналиста Эртана Сюзгюна, турецкий «Галатасарай» вступил в переговоры с руководством «синих» относительно летнего трансфера Обамеянга. Интерес к габонцу также проявляла «Барселона», чьи цвета он представлял до перехода в «Челси» в 2022 году.

Контракт Пьер-Эмерика Обамеянга с «Челси» рассчитан до конца следующего сезона. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 7 млн евро.