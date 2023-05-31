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«Галатасарай» начал переговоры с «Челси» по Обамеянгу слухи

31 Мая 2023 • 21:10 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Турции.

33-летний футболист вряд ли останется в Лондоне, поскольку в «Челси» на него не рассчитывают. Согласно сведениям журналиста Эртана Сюзгюна, турецкий «Галатасарай» вступил в переговоры с руководством «синих» относительно летнего трансфера Обамеянга. Интерес к габонцу также проявляла «Барселона», чьи цвета он представлял до перехода в «Челси» в 2022 году.

Контракт Пьер-Эмерика Обамеянга с «Челси» рассчитан до конца следующего сезона. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 7 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Челси Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - лето 2023
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