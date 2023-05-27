Тен Хаг: «Футболист уровня Зиеша должен играть каждую неделю»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поддержал полузащитника «Челси» Хакима Зиеша, который в этом сезоне крайне редко выходит на поле. Напомним, нидерландец тренировал марокканца, когда работал в амстердамском «Аяксе».

«О чём мы говорили с Зиешем после матча? Это наше личное дело. Мы многое пережили с Хакимом, мы сталкивались с прекрасными вещами. Такой игрок должен выступать каждую неделю. Футболист уровня Зиеша, который переживает лучшие годы своей жизни, должен находится на поле», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Зиеша ранее связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед» по инициативе Эрика тен Хага, но сделка так и не продвинулась с мёртвой точки.