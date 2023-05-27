«Милан» нашёл альтернативу Лофтусу-Чику в Лиге 1

«Милан» включил полузащитника «Ланса» Секо Фофана в список трансферных интересов.

«Нерадзурри» намерены усилить среднюю линию, и приоритетной целью клуба на позицию центрального полузащитника считается Рубен Лофтус-Чик из «Челси». По заявлениям Calciomercato, если трансфер 27-летнего англичанина провернуть не удастся, «Милан» переключится на Фофана. Итальянский гранд считает 28-летнюю звезду французского «Ланса» идеальной альтернативой Лофтусу-Чику.

Трансферная стоимость Секо Фофана оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро. Соглашение ивуарийца с «Лансом» рассчитано до 2025 года.