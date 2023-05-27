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«Милан» нашёл альтернативу Лофтусу-Чику в Лиге 1

27 Мая 2023 • 01:56 Комментировать
Ланс
...
Аяччо
1 1.12 X 8.50 2 26.00
Через 18 ч. 59 мин.

«Милан» включил полузащитника «Ланса» Секо Фофана в список трансферных интересов.

«Нерадзурри» намерены усилить среднюю линию, и приоритетной целью клуба на позицию центрального полузащитника считается Рубен Лофтус-Чик из «Челси». По заявлениям Calciomercato, если трансфер 27-летнего англичанина провернуть не удастся, «Милан» переключится на Фофана. Итальянский гранд считает 28-летнюю звезду французского «Ланса» идеальной альтернативой Лофтусу-Чику.

Трансферная стоимость Секо Фофана оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро. Соглашение ивуарийца с «Лансом» рассчитано до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Ланс Рубен Лофтус-Чик Секо Фофана трансферы футбола - лето 2023
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ЛАНС АЯЧЧО
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