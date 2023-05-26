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Лэмпард: «Никогда не буду прощаться с фанатами «Челси», ведь здесь прошла большая часть моей карьеры»

26 Мая 2023 • 15:54 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
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28.05 18:30

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от своего прощального матча во главе клуба. Напомним, после игры с «Ньюкаслом» на «Стэмфорд Бридж» англичанин оставит пост наставника «пенсионеров».

«Никогда не буду прощаться с фанатами «Челси», ведь в этом клубе прошла большая часть моей карьеры футболиста. Я живу рядом со стадионом, поэтому ещё много раз побываю на «Стэмфорд Бридж», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Лэмпард возглавил «Челси» в апреле, заменив до конца сезона Грэма Поттера. Новым тренером «пенсионеров» с большой долей вероятности станет Маурисио Почеттино, который почти год находится без работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард
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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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