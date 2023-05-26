Лэмпард: «Никогда не буду прощаться с фанатами «Челси», ведь здесь прошла большая часть моей карьеры»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от своего прощального матча во главе клуба. Напомним, после игры с «Ньюкаслом» на «Стэмфорд Бридж» англичанин оставит пост наставника «пенсионеров».

«Никогда не буду прощаться с фанатами «Челси», ведь в этом клубе прошла большая часть моей карьеры футболиста. Я живу рядом со стадионом, поэтому ещё много раз побываю на «Стэмфорд Бридж», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Лэмпард возглавил «Челси» в апреле, заменив до конца сезона Грэма Поттера. Новым тренером «пенсионеров» с большой долей вероятности станет Маурисио Почеттино, который почти год находится без работы.