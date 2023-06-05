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Хаверц может перейти в «Реал» слухи

05 Июня 2023 • 22:57 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц может перейти в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «Реал» настаивает на приобретении Кая Хаверца в ближайшие дни. Журналист уточняет, что у игрока нет проблем с личными условиями, и он полностью готов к переходу.

Что касается «Челси», то лондонский клуб открыт для продажи Хаверца, но он также ожидает, что в борьбу за игрока включатся другие клубы. Приоритет у Хаверца – переход в «Реал».

В минувшем сезоне Хаверц провел в составе «Челси» 47 матчей. Он забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.

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Реал Мадрид Челси Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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