Лэмпард – о последнем матче у руля «Челси»: «Я ещё вернусь, моя связь с клубом сохраняется»

Временный рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после матча заключительного тура Английской премьер-лиги.

«Челси» не сумел обыграть в родных стенах «Ньюкасл», завершив провальный для себя сезон ничьей – 1:1. «Синие» финишировали на 12-м месте, набрав всего 44 очка.

«Думаю, сегодня мы должны были победить, но «Ньюкасл» – очень опасный соперник, способный наказывать.

Было приятно попрощаться с болельщиками, я их очень ценю. Все понимают, в каком тяжёлом положении мы были, когда я пришёл. Мы не добились нужных результатов, такова реальность. У сохраняю связь с клубом, и я вернусь ещё много раз», – цитирует BBC Лэмпарда.