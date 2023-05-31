Энцо Фернандес: «В АПЛ очень много физической борьбы, поначалу мне было трудно»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, как проходила его адаптация в английском футболе.

Напомним, что в январе нынешнего года аргентинец был куплен лондонцами у португальской «Бенфики» за 121 млн евро.

«В Премьер-лиге очень много борьбы, команды играют прямолинейно и много бегают. Почти никто здесь не делает ставку на владение мячом в центре поля. Первые матчи после переезда были для меня трудными с физической точки зрения, ведь я пришёл из чемпионата Португалии, где больше игры с мячом и не так тяжело физически. Я много беседовал с товарищами по команде и тренерским штабом, чтобы исправить свои недочёты, стать лучше», – рассказал в интервью ESPN Фернандес.