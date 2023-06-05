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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канте не определился со своим будущим слухи

05 Июня 2023 • 20:02 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Будущее полузащитника «Челси» Н'Голо Канте остается неопределенным.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, ситуация с Н'Голо Канте остается открытой. Журналист уточняет, что сам полузащитник хотел бы остаться в «Челси», но переговоры не продвигаются к заключительным стадиям после того, как они были близки к полному соглашению в марте.

Согласно информации Романо, два саудовских клуба, «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср», готовы приобрести Канте в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне французский полузащитник провел в составе «Челси» 9 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аль-Наср Аль-Иттихад Н'Голо Канте трансферы футбола - лето 2023
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