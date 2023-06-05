Будущее полузащитника «Челси» Н'Голо Канте остается неопределенным.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, ситуация с Н'Голо Канте остается открытой. Журналист уточняет, что сам полузащитник хотел бы остаться в «Челси», но переговоры не продвигаются к заключительным стадиям после того, как они были близки к полному соглашению в марте.

Согласно информации Романо, два саудовских клуба, «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср», готовы приобрести Канте в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне французский полузащитник провел в составе «Челси» 9 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.