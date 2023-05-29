«Ньюкасл» уверен в продлении контракта Гимараэса, на игрока претендует «Барселона»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс близок к продлению контракта с клубом.

За бразильцем давно следят гранды европейского футбола, однако сам хавбек полностью удовлетворён положением дел в «Ньюкасле». По информации 90min, стороны несколько месяцев обсуждают продление трудового договора, и на данном этапе руководство «сорок» полностью уверенно в успешном исходе переговоров, несмотря на интерес «Барселоны».

Нынешнее соглашение Бруно Гимараэса с «Ньюкаслом» рассчитано до 2026 года. Эксперты портала Transfmermarkt оценивают стоимость 25-летнего футболиста в 60 млн евро.