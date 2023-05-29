Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» не связывался с Почеттино в нынешнем году

29 Мая 2023 • 15:27 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не рассматривался среди кандидатов на должность рулевого «Тоттенхэма».

Аргентинец успешно возглавлял «шпор» с 2014 по 2019 год, после чего поработал в «ПСЖ». Сегодня стало известно, что наставник возвращается в Англию – с нового сезона он будет тренировать «Челси». Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, несмотря на фигурировавшие в прессе слухи, «Тоттенхэм» не претендовал на Почеттино – между сторонами не было никаких контактов в нынешнем году. При этом сам специалист никогда не исключал возможность возвращения в клуб.

Напомним, что «Тоттенхэм» остался без главного тренера в конце марта, когда было объявлено об уходе Антонио Конте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
16:44 · Англия. Премьер-лига
Алексис Санчес хочет вернуться в АПЛ – у него есть вариант
16:39 · Англия. Премьер-лига
Маунт обратился к фанатам после провального сезона «Челси»
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» – один из множества вариантов продолжения карьеры для Канселу
16:14 · Англия. Премьер-лига
Мудрика высмеяли за слова оператору
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» попробует подписать Кайседо, если сделка по Угарте сорвётся
15:41 · Англия. Кубок Англии
Холанн: «Сейчас мы должны думать о финале Кубка Англии, а не Лиги чемпионов»
15:40 · Англия. Премьер-лига
Почеттино стал пятым тренером в истории, который работал в «Челси» и «Тоттенхэме»
15:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не хочет продавать Фабиу Карвалью
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов продать Канселу летом
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не связывался с Почеттино в нынешнем году
15:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал», «Милан» и «ПСЖ» – наиболее заинтересованные клубы в услугах Асенсио
15:19 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может арендовать Скамакку на следующий сезон
15:18 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» уверен в продлении контракта Гимараэса, на игрока претендует «Барселона» 1
15:15 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Челси» прокомментировали назначение Почеттино
15:10 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» объяснили, почему выбрали Почеттино
Все новости
Рекомендуем