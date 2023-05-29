«Тоттенхэм» не связывался с Почеттино в нынешнем году

Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не рассматривался среди кандидатов на должность рулевого «Тоттенхэма».

Аргентинец успешно возглавлял «шпор» с 2014 по 2019 год, после чего поработал в «ПСЖ». Сегодня стало известно, что наставник возвращается в Англию – с нового сезона он будет тренировать «Челси». Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, несмотря на фигурировавшие в прессе слухи, «Тоттенхэм» не претендовал на Почеттино – между сторонами не было никаких контактов в нынешнем году. При этом сам специалист никогда не исключал возможность возвращения в клуб.

Напомним, что «Тоттенхэм» остался без главного тренера в конце марта, когда было объявлено об уходе Антонио Конте.