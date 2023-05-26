«Челси» в этом сезоне АПЛ проиграл больше матчей, чем за два предыдущих

Минувшим вечером лондонский «Челси» разгромно проиграл «Манчестер Юнайтед» в гостях – 1:4. Это поражение стало для «аристократов» 16-м в текущем сезоне Английской премьер-лиги. Что любопытно, за два предыдущих сезона в элите английского футбола «синие» проиграли суммарно меньше матчей – 15.

Ранее мы сообщали, что лондонцы уже стопроцентно завершат сезон во второй половине турнирной таблицы Премьер-лиги. Такого с клубом в 21-м веке ещё никогда ранее не случалось.

В оставшемся, 38-м туре АПЛ «Челси» встретится дома с «Ньюкаслом». Подопечные Фрэнка Лэмпарда идут на 12-м месте в турнирной таблице с 43 очками.