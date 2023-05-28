Хау: «Ньюкасл» — это то место, где я хочу быть, пока востребован»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Связываю ли я свое будущее с «Ньюкаслом»? У меня нет других мыслей. «Ньюкасл» — это то место, где я хочу быть, пока я востребован. Я очень жду следующий сезон и, надеюсь, не только следующий», — сказал Хау на пресс-конференции.

После 37 туров «Ньюкасл» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и уже гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов.

Однако «сороки» имеют шансы на попадание в топ-3 по итогам сезона. Для этого в последней игре им необходимо одолеть «Челси» и надеяться на осечку «Манчестер Юнайтед» в поединке с «Фулхэмом».