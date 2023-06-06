Стали известны детали предложения, которое «Аль-Иттихад» сделал полузащитнику «Челси» Н'Голо Канте.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, делегация клуба «Аль-Иттихад» представила официальное предложение Н'Голо Канте. Клуб из Саудовской Аравии уверен, что вскоре получит положительный ответ.

Согласно деталям предложения, сделка составляет 100 миллионов евро, включая права на использование изображения игрока, коммерческие соглашения и креативный «инвестиционный портфель». «Аль-Иттихад» проявляет уверенность в том, что сделка будет успешно завершена.

В минувшем сезоне французский полузащитник провел в составе «Челси» 9 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.