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«Челси» готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Коло-Муани

27 Мая 2023 • 12:05 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Фрайбург
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Через 2 ч. 46 мин.

Лондонский «Челси» готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани. По информации от журналиста Кристиана Фалька, «пенсионеры» тоже хотят усилить своё нападение игроком сборной Франции.

Как сообщает источник, сам футболист примет решение по своему будущему после финала Кубка Германии, где его «Айнтрахт» сыграет с «РБ Лейпцигом». Напомним, у Рандаля также есть вариант с переходом в мюнхенскую «Баварию».

Коло-Муани в нынешнем сезоне записал на свой актив 14 голов и 11 ассистов в немецкой Бундеслиге. Это дебютная кампания француза в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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