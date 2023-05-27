«Челси» готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Коло-Муани

Лондонский «Челси» готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани. По информации от журналиста Кристиана Фалька, «пенсионеры» тоже хотят усилить своё нападение игроком сборной Франции.

Как сообщает источник, сам футболист примет решение по своему будущему после финала Кубка Германии, где его «Айнтрахт» сыграет с «РБ Лейпцигом». Напомним, у Рандаля также есть вариант с переходом в мюнхенскую «Баварию».

Коло-Муани в нынешнем сезоне записал на свой актив 14 голов и 11 ассистов в немецкой Бундеслиге. Это дебютная кампания француза в чемпионате Германии.