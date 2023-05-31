Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович остается в списке трансферных целей «Баварии». Клуб также наблюдает за нападающим «Айнтрахта» Рандалем Коло-Муани.

«Как сообщалось на прошлой неделе, Душан Влахович остается в списке возможных трансферов «Баварии». Коло-Муани там же», – написал инсайдер Фабрицио Романо.

Романо подчеркнул, что Томас Тухель, главный тренер мюнхенского клуба, является большим поклонником Влаховича. Однако пока переговоры с «Ювентусом» не достигли какого-то конкретного этапа.

По сообщениям инсайдера, окончательное решение по сербу будет зависеть от цены, за которую туринцы будут готов отпустить Влаховича, а также от нового директора «Ювентуса».

Портал Transfermarkt оценивает Влаховича в 75 миллионов евро.