Камада подпишет контракт с «Миланом» до 2028 года

Атакующий полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада в скором времени завершит переход в «Милан».

Контракт 26-летнего футболиста с «Айнтрахтом» истекает в июне и точно не будет продлён, что подтвердил клуб. Слухи о возможном переходе японца в «Милан» появились несколькими неделями ранее, и теперь, согласно обновлённому отчёту инсайдера Фабрицио Романо, стороны практически заключили соглашение. Контракт Камады с «россонери» будет рассчитан до 2028 года. Если не произойдёт ничего непредвиденного, через неделю игроку предстоит пройти медицинское обследование для завершения сделки.

Даити Камада стал автором 16 голов и семи ассистов в 46 поединках за «Айнтрахт» в текущем сезоне.