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«Милан» пытался перехватить трансферную цель «Ромы»

08 Июня 2023 • 02:08 Комментировать
Айнтрахт Фр
2:1
Фрайбург
окончен

Центральный защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Н'Дика интересен «Милану».

По достоверным данным, французский футболист почти согласовал с «Ромой» пятилетний контракт. Римский клуб занимается оформлением документов, чтобы закрыть сделку, однако «Милан» предпринял попытку в последний момент «увести» игрока, докладывает GetFootballNewsItaly. Судя по всему, ход не сработал, поскольку «Рома» по-прежнему близка к заключению контракта с 23-летним центрбеком.

Эван Н'Дика перейдёт в новый клуб на правах свободного агента – его контракт с «Айнтрахтом» завершается в текущем месяце.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Айнтрахт Франкфурт Эван Н'Дика трансферы футбола - лето 2023
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