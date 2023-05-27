Трапп установил рекорд «Айнтрахта»

В заключительном туре немецкого чемпионата франкфуртский «Айнтрахт» принимал дома «Фрайбург» и одержал волевую победу - пропустив в «раздевалку», «Айнтрахт» не пал духом и во второй половине игры забил дважды.

Это был достойный способ не только просто завершить сезон, но и отметить рекордную, 235-ю игру в Бундеслиге за франкфуртский клуб голкипера Кевина Траппа. Он стал новым рекордсменом клуба, опередив Петера Кюнтера, который сыграл 234 матча.

В турнирной таблице немецкого чемпионата Бундеслиги «Айнтрахт» занял седьмое место и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.