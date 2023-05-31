Коло-Муани высказался о своем будущем

Форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани высказался относительно своего будущего.

Нападающий подчеркнул, что у него нет необходимости спешить с переходом в другой клуб.

«У меня все еще есть контракт здесь, и мне не нужно спешить. Я счастлив в «Айнтрахте» и сосредоточен на нашей работе. У меня есть возможность остаться здесь и стать лучшим бомбардиром Бундеслиги в следующем сезоне», – заявил Коло-Муани в интервью Sport1.

В минувшем сезоне Рандаль Коло-Муани стал лучшим игроком чемпионата Германии по системе «гол+пас». За 32 матча он забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.