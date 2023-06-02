Названы условия контракта Камады с «Миланом»

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада с нового сезона будет выступать за «Милан».

26-летний игрок скоро пройдёт медосмотр для завершения перехода в итальянский клуб. Согласно заявлениям инсайдера Николо Скиры, контракт Камады с «Миланом» будет рассчитан до 2027 года. Выступая за «россонери», японец будет зарабатывать порядка 3 млн евро в год без учёта бонусов.

В подписании Даити Камады были заинтересованы дортмундская «Боруссия», лиссабонская «Бенфика», мадридский «Атлетико» и представители Английской премьер-лиги, однако «Милану» удалось выиграть борьбу за атакующего хавбека.