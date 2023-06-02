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Названы условия контракта Камады с «Миланом»

02 Июня 2023 • 01:23 Комментировать
Айнтрахт Фр
2:1
Фрайбург
окончен

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада с нового сезона будет выступать за «Милан».

26-летний игрок скоро пройдёт медосмотр для завершения перехода в итальянский клуб. Согласно заявлениям инсайдера Николо Скиры, контракт Камады с «Миланом» будет рассчитан до 2027 года. Выступая за «россонери», японец будет зарабатывать порядка 3 млн евро в год без учёта бонусов.

В подписании Даити Камады были заинтересованы дортмундская «Боруссия», лиссабонская «Бенфика», мадридский «Атлетико» и представители Английской премьер-лиги, однако «Милану» удалось выиграть борьбу за атакующего хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Даити Камада
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