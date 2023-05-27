Грифо забил 50-й мяч в Бундеслиге - первый итальянец, добравшийся до такого показателя

В Германии завершился сезон Бундеслиги, позади тридцать четыре тура. В последнем туре «Фрайбург» сыграл во Франкфурте с «Айнтрахтом», «бразильцам из Бреслау» удалось открыть счет, но они проиграли по итогам матча.

Гол «Фрайбурга» записал на свой счет итальянец Винченцо Грифо - и это был его 50-й гол в ходе выступлений в высшей лиге немецкого футбола. Это случилось с Грифо в 207 матче в Бундеслиге. В итоге команда заняла пятое место в турнирной таблице немецкого чемпионата.

Винченцо Грифо выступает за «Фрайбург» с 2019 года, ранее он успел поиграть и за другие немецкие клубы.