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«Фрайбург» был близок к Лиге чемпионов, но проиграл «Айнтрахту»

27 Мая 2023 • 18:32 Комментировать
Айнтрахт Фр
2:1
Фрайбург
окончен

«Фрайбург» заочно спорил с «Унионом» за путёвку в Лигу чемпионов. В матче 34-го тура «бразильцы из Брайсгау» гостили у «Айнтрахта» и в равной борьбе пытались добыть столь важную победу. На 45-й минуте Винченцо Грифо забил головой и подарил шанс «Фрайбургу». Но Рандаль Коло-Муани в концовке все испортил, сравняв счет, - 1:1. А на 90-й минуте хозяева выиграли матч (2:1).

А ведь в параллельном матче «Унион» долго не мог забить «Вердеру», и у «Фрайбурга» был шанс на Лигу чемпионов. В итоге он пятый.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр2:1Фрайбург
  45'Грифо Винченцо (0:1)
(1:1) Коло-Муани Рандаль83'  
(2:1) Эбимбе Эрик90'  
Трапп КевинТутаХасебе Макото 71' (Борре Рафаэль ( 71') Н'Дика ЭванБута  64' 79' (Туре Альмами ( 79') Ленц Кристофер 46' (Макс Филипп ( 46') Камада ДаитиСоу Джибрил  45' 79' (Эбимбе Эрик ( 79'  90') Линдстрём Йеспер 59' (Ааронсон Пакстен ( 59'  90') Гётце МариоКоло-Муани Рандаль
Запасные: Рамай ДиантКнауфф АнсгарЧендлер ТимотиЯкич Кристиян
Флеккен МаркЛинхарт Филипп 73' (Кюблер Лукас ( 73') Гинтер МаттиасШмидт Кеннет  34' 81' (Вагнер Роберт ( 81') Шаллаи РоландВайсхаупт Ноа 66' (Гюнтер Кристиан ( 66') Эггештайн Максимилиан  83'Кайтель Янник 81' (Грегорич Михаэль ( 81') Доан РицуГрифо Винченцо 81' (Гульде Мануэль ( 81') Хёлер Лукас
Запасные: Чон У-Ён IIАтуболу НоаПетерсен НильсШмид Жонатан
27 мая. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Фрайбург Айнтрахт Франкфурт
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