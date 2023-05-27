«Фрайбург» был близок к Лиге чемпионов, но проиграл «Айнтрахту»

«Фрайбург» заочно спорил с «Унионом» за путёвку в Лигу чемпионов. В матче 34-го тура «бразильцы из Брайсгау» гостили у «Айнтрахта» и в равной борьбе пытались добыть столь важную победу. На 45-й минуте Винченцо Грифо забил головой и подарил шанс «Фрайбургу». Но Рандаль Коло-Муани в концовке все испортил, сравняв счет, - 1:1. А на 90-й минуте хозяева выиграли матч (2:1).
А ведь в параллельном матче «Унион» долго не мог забить «Вердеру», и у «Фрайбурга» был шанс на Лигу чемпионов. В итоге он пятый.
Протокол игры
|45'Грифо Винченцо (0:1)
|(1:1) Коло-Муани Рандаль83'
|(2:1) Эбимбе Эрик90'
Трапп Кевин•Тута•Хасебе Макото71' (Борре Рафаэль (71') •Н'Дика Эван•Бута 64'79' (Туре Альмами (79') •Ленц Кристофер46' (Макс Филипп (46') •Камада Даити•Соу Джибрил 45'79' (Эбимбе Эрик (79') • 90'Линдстрём Йеспер59' (Ааронсон Пакстен (59') • 90'Гётце Марио•Коло-Муани Рандаль
Запасные: Рамай Диант•Кнауфф Ансгар•Чендлер Тимоти•Якич Кристиян
Флеккен Марк•Линхарт Филипп73' (Кюблер Лукас (73') •Гинтер Маттиас•Шмидт Кеннет 34'81' (Вагнер Роберт (81') •Шаллаи Роланд•Вайсхаупт Ноа66' (Гюнтер Кристиан (66') •Эггештайн Максимилиан• 83'Кайтель Янник81' (Грегорич Михаэль (81') •Доан Рицу•Грифо Винченцо81' (Гульде Мануэль (81') •Хёлер Лукас
Запасные: Чон У-Ён II•Атуболу Ноа•Петерсен Нильс•Шмид Жонатан
27 мая. Стадион "Дойче банк Парк".
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