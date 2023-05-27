«Фрайбург» был близок к Лиге чемпионов, но проиграл «Айнтрахту»

«Фрайбург» заочно спорил с «Унионом» за путёвку в Лигу чемпионов. В матче 34-го тура «бразильцы из Брайсгау» гостили у «Айнтрахта» и в равной борьбе пытались добыть столь важную победу. На 45-й минуте Винченцо Грифо забил головой и подарил шанс «Фрайбургу». Но Рандаль Коло-Муани в концовке все испортил, сравняв счет, - 1:1. А на 90-й минуте хозяева выиграли матч (2:1).

А ведь в параллельном матче «Унион» долго не мог забить «Вердеру», и у «Фрайбурга» был шанс на Лигу чемпионов. В итоге он пятый.