Коло-Муани признался, что хотел бы выступать в АПЛ

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани рассказал о предпочтительном месте продолжения карьеры.

Француз провёл впечатляющий сезон в Германии, отметившись 15 голами и 14 ассистами в 32 матчах Бундеслиги. Слухи связывают 24-летнего форварда с переходом в «ПСЖ».

«Конечно, интерес «ПСЖ» не может не льстить, как и интерес других топ-клубов. Да, я родился рядом с Парижем, но это не значит, что я обязательно должен оказаться именно в «ПСЖ».

Меня привлекает АПЛ – любой хотел бы играть там, ведь это одна из лучших лиг. Но главное условие для меня – играть там, где я смогу выражать себя в полной мере и развиваться», – приводит Canal+ слова Коло-Муани.