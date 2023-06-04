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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коло-Муани признался, что хотел бы выступать в АПЛ

04 Июня 2023 • 23:52 Комментировать
Айнтрахт Фр
2:1
Фрайбург
окончен

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани рассказал о предпочтительном месте продолжения карьеры.

Француз провёл впечатляющий сезон в Германии, отметившись 15 голами и 14 ассистами в 32 матчах Бундеслиги. Слухи связывают 24-летнего форварда с переходом в «ПСЖ».

«Конечно, интерес «ПСЖ» не может не льстить, как и интерес других топ-клубов. Да, я родился рядом с Парижем, но это не значит, что я обязательно должен оказаться именно в «ПСЖ».

Меня привлекает АПЛ – любой хотел бы играть там, ведь это одна из лучших лиг. Но главное условие для меня – играть там, где я смогу выражать себя в полной мере и развиваться», – приводит Canal+ слова Коло-Муани.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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