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Романо: «Рома» продолжает переговоры с Н'Дика, игроку предложен 5-летний контракт»

07 Июня 2023 • 00:44 Комментировать
Айнтрахт Фр
2:1
Фрайбург
окончен

Центральный защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Н'Дика может продолжить карьеру в Серии А.

Контракт француза с «Айнтрахтом» истекает в текущем месяце, поэтому новому клубу игрок достанется в качестве свободного агента. Ранее уже сообщалось об интересе к Н'Дика со стороны «Ромы», и теперь известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил факт переговоров 23-летнего центрбека с римлянами. Футболисту предложено соглашение, рассчитанное до 2028 года. Переговоры продолжаются.

В сезоне-2022/23 Эван Н'Дика отыграл 44 поединка за «Айнтрахт», став автором двух забитых мячей и одной результативной передачи.

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Рома Айнтрахт Франкфурт Эван Н'Дика трансферы футбола - лето 2023
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