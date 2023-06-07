Романо: «Рома» продолжает переговоры с Н'Дика, игроку предложен 5-летний контракт»

Центральный защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Н'Дика может продолжить карьеру в Серии А.

Контракт француза с «Айнтрахтом» истекает в текущем месяце, поэтому новому клубу игрок достанется в качестве свободного агента. Ранее уже сообщалось об интересе к Н'Дика со стороны «Ромы», и теперь известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил факт переговоров 23-летнего центрбека с римлянами. Футболисту предложено соглашение, рассчитанное до 2028 года. Переговоры продолжаются.

В сезоне-2022/23 Эван Н'Дика отыграл 44 поединка за «Айнтрахт», став автором двух забитых мячей и одной результативной передачи.