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Чемпионат Германии. Бундеслига

Окружение Коло-Муани намекнуло «Баварии», что игрок летом будет готов перейти в команду

23 Мая 2023 • 11:34 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
27.05 16:30

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани летом не прочь перебраться в мюнхенскую «Баварию». Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что окружение француза дало понять руководству «красной машины», что игрок будет согласен на переход ближайшим летом.

Источник добавляет, что Коло-Муани хоть и высоко располагается в шорт-листе «Баварии» на усиление позиции форварда, переговоры по его трансферу в данный момент находятся лишь на начальной стадии.

Коло-Муани в этом розыгрыше Бундеслиги записал на свой актив 14 голов и 11 результативных передач, выдав лучшие цифры в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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