Окружение Коло-Муани намекнуло «Баварии», что игрок летом будет готов перейти в команду

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани летом не прочь перебраться в мюнхенскую «Баварию». Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что окружение француза дало понять руководству «красной машины», что игрок будет согласен на переход ближайшим летом.

Источник добавляет, что Коло-Муани хоть и высоко располагается в шорт-листе «Баварии» на усиление позиции форварда, переговоры по его трансферу в данный момент находятся лишь на начальной стадии.

Коло-Муани в этом розыгрыше Бундеслиги записал на свой актив 14 голов и 11 результативных передач, выдав лучшие цифры в карьере.