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«Милан» продвинулся в переговорах с Лофтус-Чиком слухи

30 Мая 2023 • 18:47 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

«Милан» сильно продвинулся в переговорах с полузащитником «Челси» Рубеном Лофтус-Чиком относительно подписания долгосрочного контракта.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, контакт между сторонами был установлен две недели назад, и с тех пор переговоры продолжаются.

Романо подчеркнул, что в настоящее время также активно ведутся переговоры между «Миланом» и «Челси» для достижения полного соглашения относительно суммы трансфера.

«Все стороны выражают надежду и оптимизм относительно успешного завершения сделки», – заявил журналист.

В минувшем сезоне полузащитник провел на поле 33 матча, в которых отдал 2 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Рубен Лофтус-Чик Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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