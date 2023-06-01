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Стало известно, какую сумму «Манчестер Юнайтед» заплатит за Маунта слухи

01 Июня 2023 • 02:45 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

По сведениям английских СМИ, «красные дьяволы» уже согласовали условия контракта с 24-летним игроком – осталось лишь договориться с руководством «Челси», чтобы трансфер состоялся. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «Манчестер Юнайтед» готов потратить на приобретение Маунта вплоть до 60 млн фунтов стерлингов (порядка 69 млн евро). Вероятность перехода довольно высока, несмотря на желание нового наставника «синих» Маурисио Почеттино удержать хавбека.

Контракт Мэйсона Маунта с «Челси» рассчитан до 2024 года. Сторонам так и не удалось согласовать условия дальнейшего сотрудничества.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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