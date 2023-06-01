По сведениям английских СМИ, «красные дьяволы» уже согласовали условия контракта с 24-летним игроком – осталось лишь договориться с руководством «Челси», чтобы трансфер состоялся. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «Манчестер Юнайтед» готов потратить на приобретение Маунта вплоть до 60 млн фунтов стерлингов (порядка 69 млн евро). Вероятность перехода довольно высока, несмотря на желание нового наставника «синих» Маурисио Почеттино удержать хавбека.

Контракт Мэйсона Маунта с «Челси» рассчитан до 2024 года. Сторонам так и не удалось согласовать условия дальнейшего сотрудничества.