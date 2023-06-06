Канте перейдёт в «Аль-Иттихад»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте находится в шаге от перехода в «Аль-Иттихад».

Как стало известно ранее, саудовский клуб предложил французу трёхлетний контракт с зарплатой в 100 млн евро в год. По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Канте устроило это предложение – он вот-вот поставит подпись под договором. Сторонам осталось уладить последние детали сделки.

Н'Голо Канте покинет «Челси» в качестве свободного агента, поскольку не продлил с клубом истекающий в июне контракт. Цвета лондонцев он защищал с 2016 года, отыграв в общей сложности 269 матчей во всех соревнованиях.