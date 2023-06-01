«Манчестер Юнайтед» намерен как можно быстрее оформить трансфер Маунта

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает провернуть трансфер Мэйсона Маунта в кратчайшие сроки.

Недавно стало известно, что полузащитник «Челси» согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед», однако договорённости между клубами пока нет. По сведениям TC, для «красных дьяволов» важно как можно скорее согласовать условия перехода с лондонским клубом, поскольку главные конкуренты в борьбе за Маунта – «Ливерпуль» и «Арсенал» – на данный момент сосредоточены на подписании других игроков, чем и рассчитывают воспользоваться в «Юнайтед».

По некоторым данным, стоимость трансфера Мэйсона Маунта может составить около 60 млн фунтов стерлингов (почти 70 млн евро).