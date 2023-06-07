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У Рабио есть два варианта продолжения карьеры

07 Июня 2023 • 01:10 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио получил два предложения из Англии.

Соглашение француза с «Ювентусом» истекает в конце текущего месяца. По сведениям журналиста Мирко ди Натале, вариант с продлением контракта крайне маловероятен. В настоящий момент Рабио имеет на руках только два конкретных предложения – от «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла». Ряды «красных дьяволов» 28-летний игрок мог пополнить ещё в прошлом году – тогда ему не удалось согласовать с клубом зарплату.

Адриен Рабио записал на свой счёт 11 забитых мячей и шесть результативных передач, отыграв 48 матчей за команду Массимилиано Аллегри в завершившемся сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ювентус Манчестер Юнайтед Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2023
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