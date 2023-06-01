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Игрок «Аякса» заявил, что рад срыву трансфера в «Челси»

01 Июня 2023 • 21:12 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Звезда «Аякса», полузащитник Эдсон Альварес признался, что испытывает облегчение из-за того, что его трансфер в «Челси» не состоялся прошлым летом.

Мексиканский полузащитник хотел перейти в «Челси» в прошлом году, когда ему предложили сделку в конце трансферного окна. Однако «Аякс» отказался отпустить его, и полузащитник провел сезон 2022/23 в Амстердаме, что, как он считает, оказалось лучшим вариантом.

«Если вы посмотрите на сезон «Челси» сейчас, например, с его различными проблемами, то, возможно, все было к лучшему. И этот сезон, несмотря на все трудности, также был для меня поучительным»,  сказал защитник в интервью Voetbal International.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аякс Эдсон Альварес
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