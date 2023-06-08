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Маланг Сарр вернулся в «Челси»

08 Июня 2023 • 20:36 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Защитник «Челси» Маланг Сарр, который прошлый сезон провел в аренде в «Монако», не перейдет в стан монегасков на постоянной основе, а вернется в лондонский клуб.

Информацию об этом подтвердил спортивный директор «Монако» Пол Митчелл.

«Маланг, к сожалению, получил травму, мышечную травму живота на тренировке несколько месяцев назад. Маланг уже вернулся в «Челси», – заявил Митчелл в интервью GFFN.

24-летний французский защитник провел минувший сезон в «Монако». Он принял участие в 17 матчах, в которых не отметился результативными действиями, и получил 3 желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Челси Маланг Сарр
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