Маланг Сарр вернулся в «Челси»

Защитник «Челси» Маланг Сарр, который прошлый сезон провел в аренде в «Монако», не перейдет в стан монегасков на постоянной основе, а вернется в лондонский клуб.

Информацию об этом подтвердил спортивный директор «Монако» Пол Митчелл.

«Маланг, к сожалению, получил травму, мышечную травму живота на тренировке несколько месяцев назад. Маланг уже вернулся в «Челси», – заявил Митчелл в интервью GFFN.

24-летний французский защитник провел минувший сезон в «Монако». Он принял участие в 17 матчах, в которых не отметился результативными действиями, и получил 3 желтые карточки.