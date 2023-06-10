Лилиан Тюрам выбрал новый клуб для своего сына Кефрена

Знаменитый экс-футболист Лилиан Тюрам хочет видеть Кефрена Тюрама в «Ливерпуле».

22-летний полузащитник «Ниццы» является одной из трансферных целей мерсисайдцев, но также на него претендует другой клуб Английской премьер-лиги – «Ньюкасл». По данным SHoomwitter, несмотря на заинтересованность «сорок», Лилиан Тюрам советует своему сыну перейти в «Ливерпуль».

Кефрен Тюрам провёл 48 матчей за «Ниццу» в финишировавшем сезоне, записав себе в актив два забитых мяча и восемь результативных передач. Трансферная стоимость французского хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро.