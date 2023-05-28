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Возвращение в Лондон и стремление к финалу Лиги чемпионов: Что ждёт Почеттино в «Челси»

28 Мая 2023 • 20:37 Комментировать (2)
Челси
1:1
Ньюкасл
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Новым главным тренером «Челси» станет Маурисио Почеттино. По данным британских СМИ, это уже решённый вопрос. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что ждёт аргентинца в Лондоне.

«Челси» определился с главным тренером. Сообщалось, что «синие» рассматривали кандидатуры Луиса Энрике, Юлиана Нагельсманна и ещё ряда наставников, но выбор свой остановили на Маурисио Почеттино. Логика в этом решении есть. Уж по крайней мере её точно больше, чем в выборе Грэма Поттера, которого «Челси» позвал на замену Томасу Тухелю прошлой осенью. Причём логика вполне себе футбольная.

Когда мы говорим о Почеттино применительно к топ-клубу, то можно порассуждать о двух его периодах работах. Сначала был «Тоттенхэм», с которым аргентинец добрался до финала Лиги чемпионов, а потом «ПСЖ», который мечтал о победе в турнире. В первом случае Почеттино во многом сам построил топ-команду, во втором получил сборную мира.

Кажется, нынешний «Челси» намного ближе именно к «Тоттенхэму». У «синих» довольно перспективный состав, но вот пока прямо уж звёздным его назвать нельзя. Конечно, в составе «Челси» есть игроки первой величины, но никто из них не находится в том статусе, чтобы тренер выстраивал бы игру вокруг какого-то футболиста. Если в «ПСЖ» Почеттино должен был при любом раскладе делать ставку на Мбаппе, Неймара, а потом и Месси, то в «Челси» сейчас и вовсе нет каких-то игроков, которым вообще гарантировано место в стартовом составе.

Почеттино получает огромное количество материала, из которого надо будет лепить коллектив. Пожалуй, сейчас даже нельзя с уверенностью сказать, по какой тактике будут действовать «синие». Почеттино может выстроить игру в три центральных защитника, а может и в два. Можно попробовать действовать с «ложной девяткой» впереди, а можно попробовать играть со столбом (Ромелу Лукаку, видимо, вернётся). На флангах атаки можно делать расчёт на скорость, а можно на розыгрыш и тонкие передачи.

В «Тоттенхэме» Почеттино сумел справиться с набором игроков и превратить их в команду. Возможно, именно поэтому «Челси» и сделал выбор в пользу аргентинца. К тому же Почеттино имеет опыт в Премьер-лиге, что немаловажно. Пожалуй, аргентинец выглядит более надёжным вариантом, чем Энрике или Нагельсманн.

Правда, минусы Почеттино тоже понятны. Он пока не тренер-победитель. Успехи с «ПСЖ» нельзя всерьёз считать большими победами, так как внутренние турниры во Франции парижане должны брать с любым наставником. С «Тоттенхэмом» же Почеттино не смог взять хоть какой-нибудь кубок. Во многом «Челси» станет проверкой ещё одного момента, который вызывает вопросы. В «Тоттенхэме» аргентинец не работал с готовыми звёздами, все у него вырастали. В «ПСЖ» же, по слухам, Почеттино как раз не лучшим образом ладил с лидерами, у которых был высокий авторитет. В «Челси» даже в нынешнем составе хватает футболистом с серьёзными замашками. Здесь есть победители Лиги чемпионов, чемпион мира и ряд футболистов, которые знают, как выигрывать ту же Премьер-лигу. Насколько Почеттино сумеет справиться с таким коллективом – пока вопрос.

Помимо прочего, аргентинцу, конечно, придётся сработать с руководством «Челси». Первый сезон Тодда Боэли показал, что американец лезет туда, в чём не разбирается. Если Почеттино сумеет ограничить влияние владельца клуба и получить тех игроков, которые нужны именно ему, то «Челси» сможет претендовать на самые высокие места, если не в ближайшем сезоне, то в перспективе.

С учётом денег «Челси» и даже нынешнего перспективного состава «синие» могут через пару лет надеяться и на чемпионство, и на победу в Лиге чемпионов. Однако для этого Почеттино должен получить реальное доверие от руководства и зарекомендовать себя перед командой.

Роман Андреев

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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NOBODY
28 Мая 2023 в 21:08
Поможет ли Почеттино вернуть «Челси» былое величие?.....

НЕТ, потому что никакого величия НЕ было!!! таких команд полным полно, выскочек...
Promt Roman
28 Мая 2023 в 21:04
Хорошие подъёмные его ждут, когда будут увольнять к боксинг дей.
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