Гризманн установил рекорд «Атлетико» в 21 веке

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн провёл впечатляющий сезон.

В поединке заключительного тура Ла Лиги против «Вильярреала», который завершился со счётом 2:2, француз отметился двумя результативными передачами. По итогам кампании в активе 32-летнего форварда 15 забитых мячей и 16 ассистов. По данным Squawka, Гризманн стал первым представителем «Атлетико», достигшим показателя в 15+ голов и 15+ голевых передач в рамках одного розыгрыша Ла Лиги в 21 веке.

«Матрасники» заняли третью строчку в чемпионате Испании, набрав 77 очков. Отставание от мадридского «Реала» составило один балл.