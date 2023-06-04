Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн установил рекорд «Атлетико» в 21 веке

04 Июня 2023 • 21:44 Комментировать
Вильярреал
2:2
Атлетико М
окончен

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн провёл впечатляющий сезон.

В поединке заключительного тура Ла Лиги против «Вильярреала», который завершился со счётом 2:2, француз отметился двумя результативными передачами. По итогам кампании в активе 32-летнего форварда 15 забитых мячей и 16 ассистов. По данным Squawka, Гризманн стал первым представителем «Атлетико», достигшим показателя в 15+ голов и 15+ голевых передач в рамках одного розыгрыша Ла Лиги в 21 веке.

«Матрасники» заняли третью строчку в чемпионате Испании, набрав 77 очков. Отставание от мадридского «Реала» составило один балл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетик Б Атлетик Б
1
1
1.76 4.10 4.40
Видео
Окончен
Осасуна Осасуна
Жирона Жирона
2
1
2.34 3.40 3.15
Видео
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Севилья Севилья
2
1
2.16 3.50 3.40
Видео
Окончен
Мальорка Мальорка
Райо Вальекано Райо Вальекано
3
0
2.60 3.50 2.70
Видео
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Атлетико М Атлетико М
2
2
3.15 3.45 2.33
Видео
10 мин
Вальядолид Вальядолид
Хетафе Хетафе
0
0
2.34 3.15 3.40
Видео
10 мин
Сельта Сельта
Барселона Барселона
0
0
2.95 3.80 2.28
Видео
10 мин
Эспаньол Эспаньол
Альмерия Альмерия
0
0
4.00 3.90 1.87
Видео
10 мин
Эльче Эльче
Кадис Кадис
0
0
2.75 3.35 2.65
Видео
10 мин
Бетис Бетис
Валенсия Валенсия
1
0
2.55 3.60 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Июня
21:44 · Испания. Ла Лига
Гризманн установил рекорд «Атлетико» в 21 веке
21:35 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила состав на последний матч заканчивающегося чемпионата
21:30 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:29 · Испания. Ла Лига
«Осасуна», «Реал Сосьедад» и «Мальорка» отпраздновали победы
21:27 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» перед финальным свистком отобрал серебро у «Атлетико»
21:14 · Испания. Ла Лига
Бензема побил рекорд Роналду в матчах с «Атлетиком»
21:07 · Англия. Премьер-лига
Хаверц – главная трансферная цель Анчелотти
19:55 · Испания. Ла Лига
Месси вряд ли вернётся в «Барселону» - названа причина 1
19:00 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
19:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 2
18:56 · Испания. Ла Лига
Глава бразильской федерации встретится с Анчелотти
18:48 · Испания. Ла Лига
Худшие трансферы в истории «Реала» - Азар возглавил рейтинг 3
17:47 · Испания. Ла Лига
Бензема – в основе на свой последний матч в «Реале»
17:41 · Англия. Премьер-лига
«Реал» близок к трансферу форварда «Челси»
16:57 · Испания. Ла Лига
Сколько трофеев Бензема выиграл в «Реале» 4
Все новости
Рекомендуем