Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» претендует на защитника «Атлетико» слухи

16 Июня 2023 • 21:30 Комментировать
Вильярреал
2:2
Атлетико М
окончен

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес может перебраться в «Ювентус» в летнее трансферное окно.

Туринский клуб рассчитывает усилить центр обороны, и 28-летний уругваец обозначен в качестве одной из целей «старой синьоры», докладывает журналист Аарон Домингес. Контракт центрбека с «матрасниками» рассчитан до середины 2025 года.

Хосе Хименес представляет цвета «Атлетико» на протяжении десяти лет. В прошедшей кампании он принял участие в 36 матчах коллектива Диего Симеоне во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Хосе Хименес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
22:58 · Германия. Бундеслига
Названа зарплата Кима Мин Джэ в «Баварии» слухи
22:50 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Итальяно лучше меня»
22:28 · Италия. Серия А
Джеко близок к переходу в «Фенербахче» 1 слухи
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» не хочет расставаться со Скамаккой слухи
21:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» близок к подписанию Милика
21:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» претендует на защитника «Атлетико» слухи
21:20 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Я хорошо представляю Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»
20:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» убедил «Ювентус» продать Кулушевски по сниженной цене
20:23 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ подпишет с «Баварией» контракт до 2028 года 1
20:15 · Англия. Премьер-лига
Ким Мин Джэ был готов перейти в «Манчестер Юнайтед», пока не получил предложение от «Баварии»
19:23 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» и «Сельта» торгуются с «Ромой» слухи
19:16 · Италия. Серия А
Валерий Баринов: У Миранчука пошла игра, ему надо остаться в «Торино»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Пулишич может перебраться в Италию слухи
18:25 · Италия. Серия А
«Галатасарай» подписал защитника «Сассуоло» Айхана, ранее его связывали с ЦСКА
18:12 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Хотел видеть Дауда в своей команде ещё будучи тренером «Сассуоло»
Все новости
Рекомендуем