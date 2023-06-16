Центральный защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес может перебраться в «Ювентус» в летнее трансферное окно.

Туринский клуб рассчитывает усилить центр обороны, и 28-летний уругваец обозначен в качестве одной из целей «старой синьоры», докладывает журналист Аарон Домингес. Контракт центрбека с «матрасниками» рассчитан до середины 2025 года.

Хосе Хименес представляет цвета «Атлетико» на протяжении десяти лет. В прошедшей кампании он принял участие в 36 матчах коллектива Диего Симеоне во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.