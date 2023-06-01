Бензема переломал все трансферные планы «Реала»

Карим Бензема близок к переезду в Саудовскую Аравию. По данным СМИ, он уже обсудил с «Реалом» возможность трансфера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как это повлияет на мадридцев.

Карим Бензема получил сумасшедшее предложение от саудовского «Аль-Иттихада», по которому сможет зарабатывать 100 миллионов евро в год. Видимо, 35-летний француз хочет перед завершением карьеры серьёзно увеличить свой банковский счёт. Обвинять Бензема в этом сложно, учитывая, что он уже выиграл всё что мог и какой-то серьёзной спортивной мотивации у него в целом не осталось.

Ранее испанские СМИ сообщали, что «Реал» продлил контракт с Бензема до 2024 года. Официального объявления не было, но очевидно, что мадридцы хотели бы сохранить француза. При этом «Реалу» нужен мотивированный Бензема, так что удерживать его против воли смысла нет. «Сливочные» могут постараться уговорить форварда, но вот требовать исполнения договора просто нет смысла.

Тем не менее уход Бензема станет для «Реала» проблемой, прежде всего с точки зрения планов. В последние годы мадридцы стараются выстраивать свою трансферную стратегию на несколько шагов вперёд. «Реал» делает ставку на молодых игроков и постепенно вводит их в состав, меняя ветеранов. Однако мадридцы не делают моментальную замену, а дают возможность новичкам адаптироваться. Винисиус и Родриго проходили испытание кантерой, Камавинга в первый сезон выходил практически всегда на замену, вот и Чуамени в общем аккуратно подводят к основе.

В перспективе «Реал» в атаке делает ставку на бразильца Эндрика, рассчитывая на его развитие. Однако из-за правил ФИФА юный форвард в Мадрид сможет переехать только после достижения 18-летия, а это случится лишь будущим летом. Стратегия «Реала» в этом смысле выглядела понятной – пока делать ставку на Бензема, а потом его сменить на бразильца. Теперь же, судя по всему, француз Эндрика не дождётся.

Этим летом «Реал», по данным медиа, хотел подписать Хоселу как сменщика Бензема. После же ухода француза 33-летний испанец может оказаться едва ли не единственным нападающим «сливочных», но делать на него ставку – огромный риск. При всём уважении к Хоселу его сложно назвать форвардом уровня команды, которая ставит себе задачу выиграть Лигу чемпионов.

Ранее ещё ходили слухи, что «Реал» может подписать свободного агента Роберто Фирмино, но и бразилец с учётом его возраста не выглядит идеальным усилением. Как запасной вариант, опытный нападающий не помешал бы, но вот в качестве основного – это вопрос.

Если Бензема уйдёт, то «Реал» окажется в крайне затруднительном положении. Мадридцы могут попробовать сделать ставку на какой-то рискованный вариант. Им может быть Хоселу, Фирмино, свой юный воспитанник Альваро Родригес. Можно попробовать перестроить команду, чтобы в центр нападения выдвинулся Эден Азар или Родриго, но это всё риск. Другой путь для «Реала» – это купить нового звёздного нападающего. Благо варианты есть, так как летом команды могут сменить Гарри Кейн, Душан Влахович, Виктор Осимхен. В этом случае «Реал» упрётся в финансовый вопрос. Судя по всему, мадридцы хотели летом сделать одно крупное приобретение в лице Джуда Беллингема, и есть вопрос, насколько мадридцы готовы поднять ещё один крупный трансфер с учётом требований финансового фейр-плей. «Реал» намеренно ушёл от статуса транжиры, выбрав довольно здоровый путь развития. Кроме того, любой звёздный нападающий поставит под вопрос будущее того же Эндрика.

В целом идут разговоры, что даже под Эндрика «Реал» может приобрести Эрлинга Холанна, у которого как раз в 2024 году вступит условие о фиксированной сумме отступных. Однако при подписании топ-форварда этим летом норвежец через год точно не придёт, и «Реал» реализовать соответствующий план не сможет.

В общем, есть ощущение, что «сливочные» точно не готовились к уходу Карима Бензема этим летом, и теперь клубу придётся всерьёз подумать, как выстроить стратегию обновления атакующей линии.

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Роман Андреев