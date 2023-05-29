«Атлетико» готов арендовать Солера у «ПСЖ» при определённом условии

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Карлос Солер может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

Об интересе «матрасников» к 26-летнему футболисту стало известно в прошлом месяце. Как информирует Diario AS, гранд Ла Лиги по-прежнему претендует на хавбека, нечасто попадающего в стартовый состав парижан. Мадридцы готовы арендовать игрока с возможностью последующего выкупа, но смогут позволить себе лишь часть его нынешней зарплаты.

Карлос Солер пополнил ряды «ПСЖ» в последние прошлогоднего летнего окна. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость испанца в 30 млн евро.