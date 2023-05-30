Президент «Атлетико» Сересо: «Почеттино не рассчитывает на Фелиша в «Челси»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо подтвердил, что нападающий Жоау Фелиш вернётся в команду по истечению срока аренды в «Челси». Такое решение якобы принял новый тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино.

«Нам сказали, что Маурисио Почеттино не рассчитывает на Жоау Фелиша в «Челси». Игрок вернётся в «Атлетико». Будущее Жоау? Мы пока ещё ничего не планировали», – цитирует Сересо журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в «Челси» летом прибудет нападающий Кристофер Нкунку из «РБ Лейпцига», который тоже привык выступать на позиции оттянутого форварда. Фелиш забил за «синих» 4 гола в прошедшем розыгрыше чемпионата.