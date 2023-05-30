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Президент «Атлетико» Сересо: «Почеттино не рассчитывает на Фелиша в «Челси»

30 Мая 2023 • 14:44 Комментировать (1)
Вильярреал
...
Атлетико М
04.06 19:30

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо подтвердил, что нападающий Жоау Фелиш вернётся в команду по истечению срока аренды в «Челси». Такое решение якобы принял новый тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино.

«Нам сказали, что Маурисио Почеттино не рассчитывает на Жоау Фелиша в «Челси». Игрок вернётся в «Атлетико». Будущее Жоау? Мы пока ещё ничего не планировали», – цитирует Сересо журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в «Челси» летом прибудет нападающий Кристофер Нкунку из «РБ Лейпцига», который тоже привык выступать на позиции оттянутого форварда. Фелиш забил за «синих» 4 гола в прошедшем розыгрыше чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энрике Сересо Маурисио Почеттино Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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ВИЛЬЯРРЕАЛ АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
30 Мая 2023 в 14:52
Жалко пацана растратил свой потенциал и не может показать свою лучшую игру...
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