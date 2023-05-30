Чуквуезе: «Слухи о переходе в «Реал»? Это лишний шум, я мечтаю играть в еврокубках за «Вильярреал»

Вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе дал понять, что его не интересуют слухи о переходе в мадридский «Реал». Напомним, «королевский клуб» недавно связывали с трансфером нигерийского вингера.

«Слухи о переходе в «Реал»? Это лишний шум, я мечтаю играть в еврокубках за «Вильярреал», – цитирует футболиста Madrid Xtra.

Слухи о переходе Чуквуезе в «Реал» активизировались после того, как футболист оформил дубль в ворота команды Карло Анчелотти на «Сантьяго Бернабеу» в матче чемпионата Испании. Напомним, «Вильярреал» тогда выиграл 3:2 благодаря голам Чуквуезе.

В целом на счету Самуэля 6 голов и 4 ассиста в этом розыгрыше Ла Лиги.